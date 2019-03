Vibo Valentia: sequestrati 11 mila articoli pericolosi

22 Marzo 2019 09:26

Vibo Valentia: al termine di 4 interventi eseguiti nei confronti di operatori economici della provincia sono stati sequestrati 11.000 articoli non sicuri: prevalentemente giocattoli

Al termine di 4 interventi eseguiti nei confronti di operatori economici della provincia sono stati sequestrati 11.000 articoli non sicuri: prevalentemente giocattoli. E’ questo il bilancio dell’ultimo piano d’intervento attivato dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza e coordinato dal Gruppo di Vibo Valentia, per contrastare la vendita di merci contraffatte e/o non sicure, pericolose per la salute e l’incolumità fisica dei consumatori. Quattro sono le persone segnalate alle competenti autorità, di cui una deferita all’A.G. in quanto aveva posto in vendita bombolette spray pericolose, altamente infiammabili ed irritabili, tanto da essere censite sulla piattaforma telematica RAPEX (European Rapid Alert System for non-food consumer products), un sistema europeo di allerta rapida per i prodotti di consumo pericolosi. L’operazione eseguita testimonia ancora una volta l’impegno profuso dalla Guardia di Finanza nel settore della commercializzazione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea, a tutela dei consumatori finali, che nel caso dei giocattoli sono minori degni di maggiore protezione.

