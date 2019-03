2 Marzo 2019 13:48

“Via Crucis” al Cilea di Reggio Calabria in prima esecuzione mondiale. Continua la programmazione del Rhegium Opera Musica Festival un’opera mai eseguita con musica di Antonio Galanti e drammaturgia e testi dei Padri della Chiesa rielaborati da Domenico Gatto

Venerdì 29 marzo 2019, alle ore 20.30, all’interno del programma della stagione 2018-2019 del “Rhegium Opera Musica Festival”, sezione “Classica Mediterranea” promossa dall’Orchestra del Teatro Cilea e dal Coro Lirica Cilea, sarà eseguita, in prima mondiale, presso il Teatro Cilea di Reggio Calabria, la “Via Crucis”, oratorio per soli, coro e orchestra con musica di Antonio Galanti e drammaturgia e testi dei Padri della Chiesa curati da Domenico Gatto. Sul podio dell’Orchestra del Teatro Cilea e del Coro lirico Cilea, istruito dal Maestro Bruno Tirotta, ci sarà il Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli, già apprezzato a Reggio Calabria grazie al concerto Natale all’Opera del 22 dicembre scorso. I solisti della serata saranno lo spagnolo Simón Orfila, allievo del tenore Alfredo Kraus, oggi fra i bassi-baritoni più apprezzati a livello internazionale, Francesca Romana Tiddi, Sara Intagliata, Sofia Janelidze e Davide Ruberti. “Dopo il grande successo della Nona Sinfonia di Beethoven, è un onore per l’Orchestra del Teatro Cilea misurarsi, in piena Quaresima, con una partitura particolare, quale è la “Via Crucis” di Antonio Galanti, mai eseguita prima. L’affrontiamo con curiosità e voglia di fare al meglio, soprattutto perché essendo una prima vorremmo poter lasciare un’eredità degna di tale nome. Inoltre siamo lieti di essere diretti dal Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli con cui abbiamo già lavorato per il concerto Natale all’Opera e che, personalmente, stimo moltissimo per le qualità umane e professionali”, afferma Pasquale Faucitano, referente dell’Orchestra del Teatro Cilea di Reggio Calabria.

​

Valuta questo articolo