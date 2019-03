Celebrazione dei Vespri, i socialisti di xQS si chiamano fuori: “Ecco perché non ci saremo a Palermo”

25 Marzo 2019 16:45

I socialisti siciliani di XQS non aderiranno ai due eventi celebrativi della Rivolta dei Vespri organizzati a Palermo, ecco i motivi

I Socialisti siciliani dell’Istituto di Cultura Politica per la Questione Siciliana – xQS non dimenticano e mai hanno dimenticato l’anniversario della Rivoluzione dei Vespri Siciliani, considerata una delle prime, grandi affermazioni di identità politica e nazionale del mondo europeo ed occidentale.

Quest’anno diversi movimenti sicilianisti e/o indipendentisti hanno organizzato, attraverso la creazione di un gruppo promotore, oltre che una funzione religiosa anche una manifestazione – corteo legata al ricordo dei Vespri siciliani.

“Senza negare il valore morale, politico e commemorativo alle due iniziative, tuttavia da socialisti e per lo più siciliani, non ci sentiamo, in tutta onestà, di aderirvi”.

Ecco i motivi:

“A nessuno può sfuggire che una cerimonia religiosa di rito cattolico, per quanto lecita, escluda, di fatto, settori del mondo sociale e politico siciliano, che lecitamente non si riconoscono, non solo e non tanto nella cerimonia liturgica, quanto nell’accostamento tra religione e memoria dell’evento, elementi non per forza associabili.

Un altro motivo, però, ci spinge a non raccogliere l’invito, giunto anche a noi, di unirci ai gruppi, associazioni e movimenti che daranno vita il prossimo sabato 30 marzo, a Palermo, alla manifestazione intitolata “Cu ‘cci veni a Palermu?” con relativo corteo. È nostra maturata convinzione, infatti, che siffatta manifestazione, sia orientata, per quanto lecitamente, a sottolineare ed esaltare, esclusivamente, il dato identitario – nazionale che è solo uno del più ampio, articolato portato politico, storico, sociale e culturale della Questione Siciliana.

Convinzione confermataci anche dal programma del corteo, che riporta al termine del percorso l’esecuzione di una aria lirica – inno quale “Suoni la tromba e intrepido”, notoriamente inno dell’indipendentismo politico siciliano.

Noi da socialisti e siciliani, pur riconoscendo la presenza di una importante componente nazionale e identitaria crediamo, che la Questione Siciliana, debba e possa essere affrontata nella sua complessità, fatta anche di elementi economici, sociali e di classe, dati da sempre presenti nel divenire della Sicilia e del Popolo siciliano, anche, seppure in nuce, in quel lontano 1282 in cui divampò la Rivoluzione dei Vespri.

Speriamo, dunque, che, in futuro, una data così importante possa trasformarsi in una occasione più ampia, dialettica per l’intera comunità sicilianista e siciliana che crede, spera e lotta per una Sicilia migliore, secondo gli auspici e le parole di Antonio Canepa “La Sicilia di domani sarà quale noi la vogliamo: pacifica, laboriosa, ricca, felice senza tiranni e senza sfruttatori!”

Se non si comprende la portata sociale e socialista evidente, dichiarata per la creazione di una Sicilia autodeterminata e ci si limita solo allo sciovinismo nazionale, si finisce per rendere un cattivo servizio ai siciliani che si vogliono, a parole difendere e rappresentare, e si finisce per citare, a vanvera, il grande, ma poco e meditato, Antonio Canepa”.

