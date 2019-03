Università di Messina, si riuniscono Senato e CdA: ok all’attivazione dei Dottorati di Ricerca e al contributo Miur

28 Marzo 2019 17:29

Università di Messina, parere favorevole di Senato e CdA per l’attivazione e rinnovo dei dottorati di ricerca, ok anche all’erogazione del contributo Miur “Fondo per il sostegno dei giovani”

Sono tornati a riunirsi Senato e CdA dell’Università di Messina. Nel corso dell’ultima seduta, sono state approvate le proposte di attivazione per il XXXV ciclo dei Dottorati di Ricerca in “Bioingegneria Applicata alle Scienze Mediche”, “Scienze Politiche” e “Translational Molecular Medicine and Surgery. Gli Organi Collegiali hanno, anche, approvato il rinnovo di n. 6 Corsi di Dottorato di ricerca autonomi e di ulteriori Corsi di Dottorato in convenzione con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, con l’Università di Catania, con il Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi, con la Fondazione Mach e con la Società Capua Srl, per un totale complessivo di n. 100 posti:

n. 79 con borsa (n. 69 finanziate da UniMe e n. 10 finanziate da enti esterni)

n. 21 senza borsa

Parere favorevole anche per l’erogazione delle somme relative al contributo MIUR “Fondo per il sostegno dei giovani”, ai sensi del Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017, n. 1047 a seconda della condizione economica degli studenti in mobilità Erasmus+ per Studio A.A. 2018-19. Contestualmente, l’erogazione delle somme riguarderà i n.118 studenti beneficiari di borsa Erasmus+ Studio A.A. 2018/19, i cui indicatori economici rispettano le fasce ISEE previste dal Fondo MIUR per il sostegno dei giovani in mobilità studentesca.

Il totale della somma disponibile è di 241.840,57 euro.

È stata, inoltre, esaminata la relazione – per l’anno 2018 – presentata dal Garante degli Studenti, Dottorandi e Specializzanti dell’Ateneo.

