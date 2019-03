Reggio Calabria: UniReggio è pronta ad aprire il secondo centro nel cuore della Città Metropolitana

17 Marzo 2019 14:31

A due anni esatti dall’inaugurazione della sede di Melito, UniReggio è pronta ad aprire il secondo centro nel cuore della Città Metropolitana e avvia le selezioni per reclutare consulenti universitari

Era il 17 Marzo 2017 quando UniReggio inaugurava a Melito Porto Salvo, zona ionica della provincia reggina, il suo servizio di formazione e funzione sociale ed oggi, nella ricorrenza del doppio compleanno, prende possesso degli uffici, un tempo targati Unicusano. Molto vicino alla sede didattica, sita in Piazzale Vallone Petrara civico 81, collocata a pochi metri di distanza dallo svincolo autostradale e prossima al Grande Ospedale Metropolitano, apre la Segreteria di UniReggio come sede Amministrativa in via Cardinale Portanova Diramazione Rausei al numero 101. Le continue trasformazioni del panorama scolastico-universitario sono stimolo inarrestabile per la giovane UniReggio che cresce e si evolve in funzione delle richieste del pubblico. Sono stati attivati corsi accreditati dal MIUR destinati all’aggiornamento per docenti su diversi temi e metodologie didattiche; sono partiti i corsi rivolti agli studenti universitari e delle scuole secondarie superiori; sono anche stati avviati percorsi di formazione per le professioni, uno su tutti quello per operatori della sicurezza GloboPol.

UniReggio per questo sta predisponendo una selezione per reclutare consulenti universitari e nella giornata di ieri ha pubblicato l’Avviso per le candidature dei futuri collaboratori. Alle prossime selezioni saranno chiamati a colloquio coloro che, rispondendo ai requisiti richiesti, avranno inviato per posta elettronica certificata all’indirizzo unireggio@pec.it o che avranno consegnato e personalmente in sede didattica la loro istanza corredata di curriculum vitae. Allo scopo di divulgare e promuovere le attività didattiche svolte, UniReggio intende valutare le risorse umane per trovare la figura dei collaboratori che sappiano incrementare lo sviluppo e la crescita del Consorzio Universitario Metropolitano e che diano il personale più idoneo ai servizi di Consulenza universitaria agli “uffici unireggini” in continuo potenziamento. Con le proposte didattiche dell’arricchita Offerta formativa rivolta a studenti, liceali e universitari, nonché ai docenti e professionisti sanitari sarà utile alla Città metropolitana acquisire consapevolezza della potenziata proposta formativa per predisporre un servizio di accoglienza e consulenza più ampio e specializzato e specializzato.

Valuta questo articolo