“Sciopero mondiale per il futuro”: l’Unione studenti di Messina raccoglie l’appello Greta Thunberg

14 Marzo 2019 17:29

Il sindacato degli studenti di Messina organizza un’assemblea pubblica sul tema ambientale

L’Unione degli studenti di Messina raccoglie l’appello Greta Thunberg per lo “Sciopero mondiale per il futuro”, una giornata di mobilitazione globale per salvaguardare il nostro ecosistema. “Da anni- dichiara il sindacato studentesco- la politica internazionale distrugge l’ambiente con le sue politiche economiche, stracciando i concordati e negando i disastri climatici”.

Per questo, il sindacato studentesco il 15 Marzo prossimo organizza un’assemblea pubblica sul tema ambientale, affrontato dalla prospettiva studentesca e dalla prospettiva dell’immigrazione.

L’assemblea si svolgerà al circolo ARCI “Thomas Sankara” (via delle Vettovaglie – ex Mercato) alle ore 16:30.

Valuta questo articolo