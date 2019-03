11 Marzo 2019 15:58

Guai per il noto artista pugliese Albano Carrisi: l’Ucraina lo inserisce nella “lista nera” perchè “minaccia la sicurezza nazionale”

Il Governo dell’Ucraina non ha molta simpatia per il noto artista pugliese Albano Carrisi: infatti il cantante è stato inserito nelle persone considerate come “una minaccia per la sicurezza nazionale”. Forse l’ammirazione e l’incontro con Putin del 2017 non è stato molto gradito alle istituzioni ucraine.

