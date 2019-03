Messina, lavori al torrente Bisconte: si riunisce la 1ª Commissione

16 Marzo 2019 20:48

Gioveni: “la seduta di lunedì sarà la prima di una serie in cui la Commissione approfondirà periodicamente lo stato dell’arte di altre grandi opere già in itinere a Messina”

Lunedì 18 marzo alle ore 9,30 in 1ª Commissione, presieduta dal consigliere Libero Gioveni, si farà il punto della situazione sull’iter della gara d’appalto del progetto di copertura e riqualificazione ambientale del torrente Bisconte-Catarratti a Messina, alla presenza del RUP ing. Armando Mellini.

“Sarà l’occasione – afferma Gioveni – per conoscere ufficialmente tutti i passaggi amministrativi ancora da compiere e soprattutto la tempistica per poter finalmente posare la prima pietra di un’opera tanto attesa e di primordiale importanza per la viabilità e la sicurezza nei due villaggi.

Inoltre – conclude il Presidente – la seduta di lunedì sarà la prima di una serie in cui la Commissione approfondirà periodicamente lo stato dell’arte di altre grandi opere già in itinere, come la strada di collegamento di via Don Blasco, il nuovo porto di Tremestieri e il completamento dello svincolo di Giostra”.

