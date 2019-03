Topi a Messina, colonia infesta via Santa Marta: “Situazione insostenibile”

15 Marzo 2019 18:53

Messina invasa dai topi, colonia infesta via Santa Marta: i consiglieri Buda e Melita sollecitano l’Amministrazione

E’ stata oggi protocollata una nuova segnalazione da parte dei consiglieri della IV Circoscrizione Debora Buda e Francesco Melita con la quale si evidenzia il perdurare della presenza di una colonia di topi che infesta la Via Santa Marta a Messina. “La situazione sta diventando insostenibile per i residenti della zona ed i molteplici cittadini che percorrono la via quotidianamente” evidenziano i consiglieri del Centro Storico, “nonostante la problematica dal punto di vista igienico – sanitario sia già stata da noi posta all’attenzione oltre un mese fa, la presenza dei roditori persiste nella zona.”

