Toninelli in Sicilia: inaugurati i lavori per il raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Catania

25 Marzo 2019 15:16

Al via i lavori per il raddoppio della linea Palermo-Catania. Toninelli alla cerimonia di inaugurazione, domani il ministro sarà a Messina

Al via da oggi i lavori per la nuova linea ferroviaria Palermo-Catania. Alla cerimonia di inaugurazione dei lavori per il nuovo collegamento, che rivoluzionerà la mobilità in Sicilia, c’erano anche il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli, l’assessore regionale Marco Falcone, il sindaco di Catenanuova Carmelo Giancarlo Scravaglieri e l’amministratore delegato di Rfi e commissario per l’itinerario Palermo-Catania-Messina, Maurizio Gentile.

Per migliorare la mobilità Rfi ha previsto investimenti di circa 13 miliardi di euro e il progetto per il raddoppio del tracciato Bicocca-Catenanuova ha un valore di 415 milioni. ll primo binario sarà attivo nel 2021, l’intervento su entrambi i binari si concluderà nel 2023. La nuova linea Palermo-Catania è parte integrante del Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia-Mediterraneo

Toninelli stamattina ha fatto visita nel cantiere del tratto di linea Bicocca-Catenanuova e domani sarà in visita a Messina.

