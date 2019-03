9 Marzo 2019 17:31

Pauroso testacoda sull’A18 Messina-Catania: Mercedes si schianta contro guardrail

Pauroso testacoda sull’autostrada Messina-Catania. Poco prima delle 17 una Mercedes che viaggiava in direzione Messina, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo la sua corsa contro il guardrail in contro senso. L’incidente è avvenuto a pochi centinaia di metri dal casello di Catania. Non si registrano altre auto coinvolte nel sinistro. Sul posto l’intervento degli Carabinieri e del personale medico del 118. Al momento la circolazione è fortemente rallentata.

