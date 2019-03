Reggio Calabria: Taurianova si prepara a vivere due giorni di festa con il Carnevale

1 Marzo 2019 16:24

Reggio Calabria: Taurianova si prepara a vivere due giorni di festa per la quarta edizione del Carnevale

Taurianova si prepara a vivere due giorni di festa per la quarta edizione del Carnevale. Domenica 3 e martedì 5 marzo, la cittadina della Piana sarà teatro di un programma ricco, messo a punto dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Consulta delle Associazioni e della Società civile di Taurianova. Entusiasmo e collaborazione caratterizzeranno, dunque, anche l’edizione 2019 dell’attesa manifestazione a cura dell’Assessorato agli Eventi cittadini di promozione, guidato da Raffaele Loprete. In programma, l’esibizione dei gruppi in maschera, animazione, attività per bambini e ragazzi, dj set, in collaborazione con la locale Croce Rossa, Radio Eco Sud e Cogliandro Eventi. La giornata di Domenica 3 marzo sarà, inoltre, suggellata dallo spettacolo di cabaret del noto artista Gennaro Calabrese. Alla manifestazione – che quest’anno si svilupperà sul tema dell’integrazione tra i popoli – hanno aderito gli Istituti Comprensivi “Monteleone-Pascoli” e “Alessio-Contestabile” di Taurianova e varie realtà associazionistiche del territorio. “Il Carnevale Taurianovese – sottolinea il sindaco Fabio Scionti – si conferma un appuntamento atteso che si contraddistingue per la collaborazione tra le varie realtà, istituzionali e associazionistiche, uno spirito di collaborazione che consente alla nostra comunità di vivere una festa all’insegna del divertimento e della socialità. Sono anche questi momenti di aggregazione importanti – afferma ancora il primo cittadino – che bisogna sostenere e valorizzare”. “La nostra comunità vivrà anche quest’anno due giorni di festa intensi – afferma l’Assessore Raffaele Loprete – grazie al lavoro dell’Amministrazione comunale, degli Uffici comunali, della Consulta delle Associazioni, delle scuole cittadine e di tutte le realtà associazionistiche che hanno aderito all’evento”. “Questo appuntamento trae la sua forza proprio nella condivisione e nella collaborazione – precisa l’Assessore Loprete –, abbiamo quindi investito un budget irrisorio, evitando sprechi e di gravare sulle casse comunali, che ci consente però di garantire una grande e ricca manifestazione”. Domenica, i gruppi in maschera sfileranno per le vie del centro cittadino, partendo alle ore 15.00 da via Principessa di Piemonte, per poi esibirsi in Piazza Italia. Martedì, invece, i gruppi in maschera partiranno da Via Senatore Loschiavo, alle ore 15.30, in direzione di Piazza Macrì, dove si svolgeranno le esibizioni conclusive.

