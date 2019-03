Camorra: catturato il superboss latitante Marco di Lauro, era ricercato dal 2004

2 Marzo 2019 19:22

Arrestato a Napoli il superboss latitante Marco Di Lauro. Salvini: “Nessuna tregua ai criminali”

Arrestato il superboss di camorra Marco Di Lauro. Di Lauro è stato tratto in arresto a Napoli, in via Emilio Scaglione, durante l’operazione congiunta di Polizia e Guardia di Finanza. Il boss era latitante dal 2004, a dicembre di quell’anno riuscì a sfuggire ad un maxi blitz. Di Lauro era considerato il secondo boss latitante più pericoloso dopo Matteo Messina Denaro. Plauso di Matteo Salvini alle Forze dell’Ordine: “Complimenti alle Forze dell’Ordine, che dopo l’arresto di un terrorista algerino dell’Isis mettono a segno un’altra operazione importantissima. Nessuna tregua ai criminali”.

Valuta questo articolo