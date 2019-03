Spiagge amiche in Sicilia: accesso libero al mare per gli amici a quattro zampe, arriva il ddl all’Ars

19 Marzo 2019 17:27

Sicilia, depositato all’Ars il disegno di legge di Fratelli d’Italia per il libero accesso dei cani nelle aree demaniali

E’ stato depositato oggi il disegno di legge a firma dell’On. Antonio Catalfamo, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars, dal titolo “Disposizioni per l’accesso al demanio marittimo degli animali da compagnia” con il quale si modifica la legge regionale n. 15 del 2005.

Secondo l’On. Catalfamo con la presente normativa “si intende porre a fine a una discriminazione nei confronti degli amici animali troppo spesso ostaggio di delimitazioni che nulla hanno a che fare con il buon senso civico dei cittadini. Chi ama i propri animali infatti, ha interesse che si integrino nelle nostre comunità. Per troppo tempo gli spazi legislativi hanno invece acconsentito a vincolare la coabitazione tra uomo e cani – e più in generale per gli animali da compagnia – solo a determinate aree spesso ristrette e senza la giusta attrezzatura.”

“Con questa legge si cerca di superare il limite creato dalla disposizione regionale del 2005 e da altre ordinanze assessoriali che non hanno risolto i problemi preesistenti. In questo modo si prova a responsabilizzare il proprietario dell’animale che potrà accompagnarsi in tutte le aree demaniali prestando solo l’attenzione prevista dal decreto ministeriale del 2009 che abroga le distinzioni di razze di cani e pone l’accento sulla responsabilità indistinta, appunto, del proprietario, che deve provvedere alla pulizia e alla eventuale sicurezza dell’animale in caso di pericolo.”

“La legge nella sua parte finale ricorda infine che nei piani di utilizzo delle aree demaniali, qualora fosse posto in essere uno spazio ad hoc per i cani, che queste disposizioni siano scritte insieme alle associazioni animaliste del territorio al fine di far proprie le osservazioni nell’interesse sia della collettività che dell’animale. Una conquista di civiltà dettata anche dalle ultime disposizioni e linee guida di origini comunitarie.“

