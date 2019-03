Sparatoria in Sicilia: uomo ferito al volto a colpi di pistola sottoposto a delicato intervento a Messina. Continua la caccia all’aggressore

20 Marzo 2019 20:48

Sicilia: colpi di pistola contro un 37enne incensurato, indagini in corso

E’ caccia all’uomo in provincia di Catania dopo il ferimento di un uomo di 37 anni raggiunto da un colpo di pistola al volto. La vittima, libero professionista e incensurato, si trovava in strada a Santa Venerina. L’uomo, giudicato non in pericolo di vita, è stato prima portato nell’ospedale di Acireale e poi trasferito nel Policlinico di Messina per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico. I carabinieri, che indagano, escludono la pista criminale e indagano sulla sfera personale della vittima.

