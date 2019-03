Olimpiadi di astronomia, Siclari (FI): “orgoglio calabrese, Bussetti si complimenti”

3 Marzo 2019 20:15

Olimpiadi di astronomia, Siclari (FI): “mi auguro che il ministro all’istruzione Bussetti si complimenti, insieme a tutto il Governo, con gli studenti che hanno raggiunto questo traguardo e in particolar modo con i calabresi”

“Partendo da una selezione di 8390 studenti, sono arrivati in 80 alla finale a Matera, ben 19, cioè 1 su 4 è calabrese. Anche questo dato, che riempie di orgoglio i calabresi, dimostra, contrariamente a quanto si vuol far credere, che la voglia di impegnarsi non manca e che non è vero quanto dichiarato da questo Governo ovvero che nelle scuole del Sud sono più generosi con i voti motivo per il quale questo Governo vuole proporre una legge che elimina “la valutazione del voto” nei concorsi pubblici. Inoltre, questo risultato dimostra che il Sud fa molti sacrifici” a scuola e si “impegna” ad insegnare ai giovani l’importanza dello studio. Per questi motivi mi auguro che il ministro all’istruzione Bussetti si complimenti, insieme a tutto il Governo, con gli studenti che hanno raggiunto questo traguardo e in particolar modo con i calabresi”. Lo ha dichiarato il senatore forzista Marco Siclari che con orgoglio rivendica i sacrifici e i risultati degli studenti calabresi.

