19 Marzo 2019 20:52

Sicilia, Sistema Montante. Fava: “La sensazione è che Crocetta fosse più un esecutore”

“La sensazione è che Crocetta fosse più un esecutore”. Lo ha detto il presidente della commissione regionale antimafia in Sicilia, Claudio Fava, rispondendo ai giornalisti in merito al ruolo dell’ex presidente della Regione Crocetta nel ‘Sistema Montante’. “Il suo ruolo? – ha detto – E’ una domanda che avremmo voluto fargli ma Crocetta era troppo impegnato per offrire la sua memoria a questa commissione, non sappiamo se a Bruxelles o alla buvette dell’Ars“.

