Sicilia, migranti: arrivata a Lampedusa la nave Mare Jonio, divieto di sbarco

19 Marzo 2019 08:09

Giunta a Lampedusa la nave Mare Jonio della ong Mediterranea Saving Humans: divieto di sbarco

E’ giunta a Lampedusa la nave Mare Jonio della ong Mediterranea Saving Humans, che ha soccorso in acque internazionali, a 42 miglia dalle coste libiche, 49 persone che si trovavano a bordo di un gommone in avaria che imbarcava acqua. La nave si è sistemata a Sud dell’isola, al momento vige il divieto di sbarco.

Tra le persone soccorse da “Mare Jonio” vi sarebbero 12 minori.

Le persone a bordo si trovavano in mare da quasi 2 giorni e sarebbero tutte molto provate con problemi di disidratazione.

L’imbarcazione è circondata da tre motovedette, due della Guardia di Finanza e una della Guardia Costiera.

Ieri Mediterranea aveva chiesto alle autorità italiane di indicare un “porto sicuro“, prima di fare rotta verso Lampedusa.

