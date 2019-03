Sicilia, Musumeci sul sondaggio Demopolis: “Cresce la fiducia dei cittadini, andiamo avanti”

9 Marzo 2019 20:38

Sicilia, Musumeci: “I siciliani ci chiedono lavoro e infrastrutture, servizi efficienti e moderni. Andiamo avanti”

“Per la prima volta torna a crescere la fiducia nella istituzione Regione e aumentano i siciliani che guardano con rispetto al nostro lavoro. Ho detto al mio insediamento che i primi significativi risultati si vedranno a metà del percorso. Quella di oggi è una indagine che conferma un trend positivo. Ma non ci fermiamo. I siciliani ci chiedono lavoro e infrastrutture, servizi efficienti e moderni. Andiamo avanti“. Lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in merito al sondaggio Demopolis sulla percezione dell’azione del Governo regionale e sulle priorità dei siciliani per il 2019.

