Grano dal Canada: arrivate 8mila tonnellate in Sicilia, controlli serratissimi

1 Marzo 2019 20:48

Sicilia, arrivati al porto di Pozzallo 8mila tonnellate di grano canedese: controlli in corso per verificare la presenza di micotossine, residui chimici e parassiti non visibili a occhio nudo

Controlli serratissimi in Sicilia sulle 8mila tonnellate di grano, giunte nei giorni scorsi al porto di Pozzallo dal Canada. Il grano era destinato ad alcuni mulini siciliani. Il Servizio fitosanitario regionale ha già provveduto alle verifiche documentali e visive e sono stati eseguiti i campionamenti per le successive analisi di laboratorio che si svolgeranno nei laboratori del servizio fitosanitario regionale e dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, ente pubblico accreditato presso il ministero della Salute. Obiettivo dei controlli è verificare la presenza di micotossine, residui chimici e parassiti non visibili a occhio nudo. Martedì prossimo Servizio fitosanitario ragionale, insieme all’Ispettorato centrale repressione frodi e al nucleo Operativo del Corpo forestale regionale, effettuerà i controlli di tracciabilità di prodotto per garantire che mantenga la nazionalità originaria. “Attenzione massima – ha dichiarato l’assessore per l’Agricoltura della Regione siciliana, Edy Bandiera -. Restiamo vigili, affinché il grano extra europeo non venga avviato al commercio, qualora non dovesse essere conforme ai parametri chimico-fisici e batteriologici, previsti dalle nostre normative e affinché non cambi casacca, trasformandosi in grano siciliano”.

