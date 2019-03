Sicilia: frode su fondi, sequestro al presidente della Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana

15 Marzo 2019 08:26

Sequestro nei confronti di 7 persone, tra le quali Riccardo Savona, Presidente della Commissione Bilancio all’Assemblea Regionale Siciliana

I Finanzieri Gruppo di Palermo hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso in via di urgenza dalla Procura della Repubblica di Palermo nei confronti di 7 persone fisiche, tra le quali figura Riccardo Savona, Presidente della Commissione Bilancio all’Assemblea Regionale Siciliana, nonché di 8 associazioni, per un importo di circa 800 mila euro, “indebitamente sottratti al bilancio regionale e comunitario“. Le indagini “hanno permesso di rilevare che varie associazioni riconducibili al politico siano state destinatarie di numerosi finanziamenti per piani di formazione professionale negli ultimi 15 anni“.

L’elaborazione della documentazione acquisita presso vari Assessorati della Regione Siciliana, unitamente ai riscontri sul territorio e all’audizione di oltre 50 persone a vario titolo coinvolti nella realizzazione di progetti, “ha messo in luce l’esistenza di un’articolata associazione che, dal 2012 ad oggi, ha frodato il bilancio regionale e comunitario attraverso un reiterato modus operandi posto in essere attraverso l’utilizzo di documenti falsi, furti di identità ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, avente come unica finalità quella di “bypassare” i controlli degli enti pubblici per l’ottenimento del contributo economico“.

Segnalati all’Autorità Giudiziaria 11 persone che dovranno rispondere, tra l’altro, di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Le Fiamme Gialle hanno perquisito le abitazioni delle persone coinvolte, compresa la segreteria politica dell’onorevole, “per reperire documentazione relativa ad ulteriori finanziamenti ottenuti“.

