Incredibile in Sicilia: costringe un asino ad entrare su un’utilitaria, accusato di per maltrattamenti

5 Marzo 2019 11:13

Termini Imerese: l’uomo è stato accusato di maltrattamento di animali

Un 37enne si trova a giudizio davanti al giudice di Termini Imerese (Pa) per aver costretto un asino a entrare in una Fiat “126” nel 2015 a Castellana Sicula. Tony Provenzano e’ accusato di maltrattamento di animali, scrive il Giornale di Sicilia, perche’ secondo l’accusa con “crudelta’ e senza necessita’ sottoponeva un asino a sevizie e comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, in particolare costringendolo a immettersi in un’automobile“. Il giudice ha incaricato un veterinario di redigere una perizia dopo la visione di un video postato su Youtube in cui e’ ripresa la scena dell’animale costretto con forza a entrare nella 126.

