28 Marzo 2019 14:52

Tragedia in Sicilia: il cadavere di un uomo è stato scoperto la notte scorsa a Grammichele in fondo ad una cisterna in un fondo agricolo

Tragedia in Sicilia dove il cadavere di un uomo è stato scoperto la notte scorsa a Grammichele in fondo ad una cisterna in un fondo agricolo. Il corpo, recuperato dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Catania, è stato messo a disposizione del medico legale. L’ipotesi è che l’uomo sia precipitato mentre controllava il livello dell’acqua.

