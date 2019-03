Sicilia, assenza ingiustificata all’Ars. Armao risponde ai 5 stelle: “Polemiche inutili”

14 Marzo 2019 18:50

Sicilia, Armao: “Nessuna assenza ingiustificata in Commissione Bilancio all’Ars. Solo polemiche inutili sui lavori della commissione Bilancio”

“Nessuna assenza ingiustificata in commissione Bilancio dell’Ars. Martedì ho atteso fino a quando la seduta è saltata, perché i deputati del Movimento 5 Stelle avrebbero chiesto di rinviarla per partecipare alla visita del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Caltanissetta. Avuta la comunicazione, ho dato la mia disponibilità anche per mercoledì (ma non si è tenuta la riunione della commissione), preannunciando che solo oggi sarei stato impegnato a Bucarest in una riunione del Comitato delle Regioni di cui sono membro. Il resto sono inutili polemiche”. Così il vicepresidente e assessore regionale all’Economia, Gaetano Armao, replicando al Movimento 5 Stelle.

“Questa mattina ho dato disponibilità per lunedì, ma poi è stata fissata per martedì prossimo, quando si potrà esitare il ddl collegato”, conclude.

