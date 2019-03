Reggio Calabria, l’Ugl plaude alla decisione dello sgombero della tendopoli di San Ferdinando: “Adesso i percorsi di integrazione”

1 Marzo 2019 21:46

Reggio Calabria, l’Ugl: “finalmente il sindaco ha firmato l’ordinanza di smantellamento e sgombero della tendopoli di San Ferdinando”

“Finalmente il sindaco ha firmato l’ordinanza di smantellamento e sgombero della tendopoli di San Ferdinando. L’Ugl Calabria – scrive in una nota- che ha seguito, per anni, la vicenda, ribadendo ad ogni tavolo istituzionale, dalla Regione alla Prefettura, la necessità dello sgombero di una tendopoli degradata e vergognosa, nella quale i braccianti agricoli extracomunitari “vivevano” in condizioni disumane, così come i cittadini di San Ferdinando, Rosarno e Gioia Tauro, esprime grande soddisfazione per la decisione che arriva con colpevole ritardo.

“Al contempo – afferma il segretario generale del sindacato Ornella Cuzzupi – censire ognuno di questi lavoratori, controllando la provenienza, organizzandone la permanenza, le prestazioni sanitarie, la condizione abitativa, finalizzata a garantire una necessaria convivenza pacifica con la popolazione territoriale. Le Forze dell’Ordine locali dovrebbero, a nostro avviso, necessariamente, monitorare i contratti di lavoro degli stessi, al fine di debellare la piaga del caporalato, in un’area ritenuta fortemente a rischio delinquenziale. Fare ciò, rappresenterebbe un importante segnale di presenza dello Stato, oltre che di civiltà, in una Regione martoriata da emergenze di ogni genere. Noi tutti, dirigenti sindacali UGL – afferma ancora Ornella Cuzzupi – parteciperemo, come sempre a tutti gli incontri, con i rappresentanti delle Istituzioni ed a fianco dei nostri iscritti e dei cittadini dell’hinterland di riferimento, e seguiremo da vicino, l’evolversi delle operazioni di sgombero, per garantire pronte soluzioni, fattive e concrete, di ricollocazione dei braccianti, volte ad un immediato, ma pur sempre tardivo, intervento risolutivo di un’emergenza territoriale senza precedenti”.

