Servizi sociali a Reggio Calabria: a Palazzo San Giorgio il primo incontro del Tavolo Tecnico

29 Marzo 2019 15:38

Reggio Calabria: a Palazzo San Giorgio il primo incontro del Tavolo Tecnico convocato con lo scopo di avviare a soluzione i gravosi problemi riguardanti il mondo dei servizi e delle politiche sociali in città

Si è tenuto questa mattina a Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria il primo incontro del Tavolo Tecnico convocato con lo scopo di avviare a soluzione i gravosi problemi riguardanti il mondo dei servizi e delle politiche sociali in città. Erano presenti una nutrita e qualificata rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, presenti il vicesindaco Neri, gli assessori Lucia Nucera e Calabrò e i dirigenti dei settori Bilancio e Welfare con alcuni funzionari e i rappresentanti della CISL FP, Vincenzo Sera, e del Forum del Terzo Settore di Reggio Calabria, Luciano Squillaci e Pasquale Neri. “L’Amministrazione – scrivono in una nota di Vincenzo Sera e Pasquale Neri- si è mostrata consapevole delle problematiche riscontrate e dovute anche ad una condizione generale in cui versa il Comune. Nel corso della discussione si è appreso che il piano del Fondo Non Autosufficienza presentato alla Regione è stato approvato e quindi si sono sbloccate una parte di risorse. Il Fondo (794mila euro) potrà essere utilizzato per i servizi rivolti ad anziani non autosufficienti (domiciliare) ed alle persone con disabilità (domiciliare e diurno). Si tratterà, quindi, di capire in modo puntuale come il Comune intenderà affrontare il problema dei debiti pregressi che riguardano tutti gli enti erogatori di servizi sociali (che ammonterebbero a circa 2 milioni di euro) e attraverso quali risorse, tenuto conto che, a nostro convincimento, è urgente ricostituire il fondo comunale destinato alle politiche sociali. Altro punto affrontato è stato quello relativo alla possibilità di compensare i crediti vantati con l’Amministrazione e i debiti relativi ai tributi locali: su questo aspetto ciascun ente sarà convocato e potrà discutere la propria situazione tenuto conto dell’esistenza di un regolamento comunale e dei vincoli normativi che però andranno considerati sia a beneficio del Comune che degli enti erogatori. La volontà politica espressa da parte dell’Amministrazione è stata comunque chiarita nella direzione di affrontare il problema e avviarlo a soluzione. L’incontro si è chiuso con la definizione di un prossimo appuntamento da tenersi la settimana prossima anche in considerazione del fatto che le questioni poste sono diverse, complesse e coinvolgono tutti gli enti che in questo momento erogano servizi per conto del Comune di Reggio Calabria. L’occasione sarà anche l’inizio di un percorso che dovrebbe consentire di affrontare con una auspicabile maggiore serenità le prospettive future”, concludono.

