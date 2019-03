Serie C, risultati e classifica: sconfitta per il Catanzaro a Bisceglie, pari della Vibonese a Francavilla

3 Marzo 2019 19:00

Serie C, risultati e classifica: importante turno di campionato, Catanzaro sconfitto a Bisceglie, pari della Vibonese e Catania. Domani il derby Reggina-Rende

Serie C, risultati e classifica- Il Catanzaro, nel turno odierno, esce sconfitto dal campo del Bisceglie: battuta d’arresto per i calabresi. Pari della Vibonese contro la Virtus Francavilla. Il Catania, in casa, non va oltre 1-1 con il Potenza. La Cavese strapazza il Siracusa 2-0. Domani sera atteso derby tra Reggina e Rende al Granillo di Reggio Calabria.

RISULTATI:

Catania-Potenza 1-1

Cavese-Siracusa 2-0

Matera-Trapani 3-0 a tavolino

Rieti-Viterbese 1-0

Sicula Leonzio-Paganese 1-1

Virtus Francavilla-Vibonese 1-1

Bisceglie- Catanzaro 1-0

Casertana- Juve Stabia 0-0

Reggina-Rende domani ore 20:45

CLASSIFICA:

J JUVE STABIA 61 TRAPANI 58 CATANZARO 51 CATANIA 51 CASERTANA 39 MONOPOLI 38 VIBONESE 37 POTENZA 35 CAVESE 35 RENDE 35 FRANCEVILLA 34 VITERBESE 32 SICULA 32 REGGINA 31 BISCEGLIE 26 SIRACUSA 25 RIETI 25 PAGANESE 11 MATERA ESCLUSO



Penalizzazioni: Reggina -8, Monopoli e Rieti -2, Juve Stabia, Trapani, Siracusa e Rende -1.

