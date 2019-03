Serie C diretta LIVE: la Reggina punta ai tre punti contro la Paganese, big match Catanzaro-Catania

10 Marzo 2019 15:16

Serie C diretta LIVE: risultati e classifiche aggiornate: in campo Trapani, Catania e Reggina

Serie C diretta LIVE- Importante turno di campionato nella terza serie italiana. La Reggina, dopo il pari contro il Rende, punta alla vittoria a Pagani contro la Paganese. Servono i tre punti per centrare l’obiettivo dei play off. Il big match della giornata è sicuramente Catanzaro-Catania con i giallorossi che vorrebbero sfruttare il turno in casa. Il Trapani sfida in casa la Casertana.

RISULTATI:

Catanzaro-Catania 1-2

Paganese-Reggina 0-0

Rende-Sicula Leonzio 0-2

Siracusa-Virtus Francavilla 0-1

Trapani-Casertana 1-0

Monopoli-Bisceglie (ore 16.30)

Potenza-Rieti (ore 16.30)

Juve Stabia-Cavese (ore 18.30)

CLASSIFICA:

Juve Stabia 62 (1 partita in meno) Trapani 58 Catanzaro 51 (2 partite in meno) Catania 51 (1 partita in meno) Casertana 40 (1 partita in meno) Monopoli 38 (2 partita in meno) Vibonese 37 Rende 36 Potenza 36 (2 partite in meno) Cavese 35 (2 partite in meno) Virtus Francavilla 34 (2 partite in meno) Reggina 32 Viterbese 32 (5 partite in meno) Sicula Leonzio 32 (1 partita in meno) Bisceglie 26 Siracusa 25 (1 partita in meno) Rieti 25 (2 partite in meno) Paganese 11 (1 partite in meno) Matera -18 (escluso dal campionato)

Penalizzazioni: Matera -34, Reggina -8, Monopoli e Rieti -2, Juve Stabia, Trapani, Siracusa e Rende -1.

