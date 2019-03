Maxi controlli in aziende zootecniche in Calabria: sequestrati formaggi e latticini [DETTAGLI]

9 Marzo 2019 13:55

Maxi controlli in aziende zootecniche in Calabria: sequestrati formaggi e latticini e contestate violazioni amministrative

La stazione carabinieri forestale di S. Vito Jonio con la collaborazione della stazione Carabinieri di S. Vito Jonio e di personale dell’area A e C dell’Asp di Soverato, hanno eseguito diversi controlli ad aziende zootecniche dedite all’allevamento ovino nel comune di Centrache in località Palmenti. A seguito dei controlli è emerso che in 2 aziende erano presenti complessivamente 23 ovini adulti privi degli elementi necessari alla loro identificazione quali il marchio auricolare e/o il bolo endoruminale. In un caso inoltre, dal controllo esteso anche alla produzione e trasformazione del latte prodotto dall’azienda, è stata accertata anche la mancanza delle autorizzazioni previste, procedendo al relativo sequestro amministrativo di quasi 250 forme di formaggi dal peso di quasi 350 chilogrammi e di numero 150 ricotte. A seguito delle violazioni accertate sull’identificazione degli animali e per la mancanza delle autorizzazioni previste per la trasformazione e produzione di prodotti lattiero-caseari sono state contestate violazioni amministrative per un importo complessivo, in misura ridotta, di quasi 8.000 euro.

