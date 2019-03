25 Marzo 2019 00:20

“A un anno dall’elezione di Maria Elisabetta Alberti Casellati, prima donna alla guida del Senato della Repubblica, la sua presidenza si conferma un orgoglio per Forza Italia e una garanzia di competenza, serietà e terzietà per le Istituzioni. Merito e capacita’ sono la stella polare del suo impegno per l’Italia”. E’ quanto scrive su Twitter la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria.

