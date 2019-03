Scioglimento dell’Asp di Reggio Calabria: vertice a Locri

14 Marzo 2019 12:12

Presso l’Ospedale di Locri, i Sindaci dei Comuni della Locride incontreranno i nuovi Commissari dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera

Grazie all’intervento del Prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, oggi pomeriggio, presso l’Ospedale di Locri, i Sindaci dei Comuni della Locride incontreranno i nuovi Commissari dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera.

All’importante incontro, oltre al Prefetto di Reggio Calabria- che continua a dimostrare grande attenzione e sensibilità alle problematiche della sanità nella Locride, meritando il giusto ringraziamento del territorio – e alla triade commissariale, presieduta dal Prefetto Meloni, sarà presente anche il Sottosegretario al Ministero dell’Interno, On. Carlo Sibilia.

«Alle importanti Autorità che ringraziamo per aver subito aderito alla richiesta del Prefetto di venire a Locri – afferma il sindaco Giovanni Calabrese- illustreremo le note criticità dell’Ospedale che da anni denunciamo, certi di trovare il necessario ascolto per avviare un nuovo e positivo corso che fino ad oggi non ha trovato riscontro nella volontà politica».

«Riponiamo fiducia e speranza in questo nuovo inizio che dovrà portarci ad avere un Ospedale ed una sanità adeguata sul nostro territorio»- dichiara il sindaco.

L’obiettivo dei sindaci è quello di fare in modo che vengano ripristinate condizioni di normalità e che ai cittadini della Locride venga garantito il diritto alla salute per come sancito dalla Costituzione.

Valuta questo articolo