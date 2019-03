Sanità a Messina, personale all’osso e sicurezza guardie mediche: l’assessore regionale Razza incontra il Prefetto

1 Marzo 2019 18:22

L’assessore regionale alla Salute e i quattro Commissari al tavolo con il Prefetto di Messina

Stamani l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, è stato ricevuto dal prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi.

Durante l’incontro, che si è tenuto nel Palazzo del Governo, si è discusso delle azioni condotte dal management e dall’amministrazione regionale per superare le necessità del territorio peloritano. Il Prefetto Librizzi e l’assessore hanno condiviso percorsi di più stretta collaborazione volti alla risoluzione delle molteplici problematiche di interesse ed alla attuazione di mirate iniziative, nel pieno riconoscimento dell’impegno profuso dalle istituzioni sanitarie nell’ambito della provincia.

L’assessore Razza ha analizzato in particolare le questioni legate alla sicurezza nelle guardie mediche della provincia, le criticità nella gestione della sanità penitenziaria ed argomentato diffusamente sulle necessità connesse alla carenza di personale.

Il Prefetto ha evidenziato “la sempre proficua collaborazione con l’Assessorato Regionale alla Salute e con le strutture sanitarie della provincia, coinvolte in numerose iniziative messe in campo dalla Prefettura, come l’assistenza sanitaria ai migranti, il coinvolgimento nell’ambito della prevenzione contro la violenza sulle donne con la stipula di un apposito protocollo interistituzionale e la tematica purtroppo sempre drammaticamente attuale dell’uso e consumo delle sostanze stupefacenti tra i giovani“.

“È stato un incontro piacevole e proficuo che ha permesso di fotografare la situazione che si vive in un’area vasta e complessa come quella del Messinese. Desidero ringraziare il Prefetto Librizzi per la disponibilità e la sensibilità che ha mostrato nell’analizzare ogni tema“- ha detto l’assessore Razza a margine del vertice.

Presenti all’incontro anche i commissari delle quattro aziende sanitarie e ospedaliere della provincia di Messina, Paolo La Paglia (Asp Messina), Giuseppe Laganga Senzio (AOU Policlinico G. Martino), Vincenzo Barone (IRCCS Neurolesi Bonino Pulejo Piemonte), Mario Paino (Azienda Ospedaliera Papardo).

