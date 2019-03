Sanità, Siclari: “Ospedali da campo in Calabria? Spero sia uno scherzo. Grillo pensi ai macchinari e all’organico”

7 Marzo 2019 20:43

“Posti letto e stanze in Calabria non mancano. Hanno chiuso strutture prima di realizzare il grande ospedale di Palmi ma il ministro Grillo non può pensare di mandare in Calabria la Protezione civile con ospedali da campo, spero sia uno scherzo”.Il senatore Forzista Marco Siclari replica duramente alle“Servono concorsi per aumentare l’organico ridotto all’osso in tutte le strutture pubbliche, serve strumentazione nuova e funzionante come la Tac o la risonanza magnetica e, soprattutto, servono ambulanze. Non mancano posti letto, evidentemente il tour tra gli ospedali reggini non è bastato a chiarire le idee al ministro. Mi domando cosa sia venuta a fare perché dalle sue esternazioni sembra quasi che non sia mai stata in Calabria considerando che è sotto gli occhi di tutti che non sono i posti a mancare”, ha concluso il senatore azzurro.