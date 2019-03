Sanità, il ministro Grillo: “con il mio decreto la Calabria non sarà mai più ultima”

29 Marzo 2019 17:19

La nota della ministra della Salute, Giulia Grillo, commentando la bozza di decreto per la Calabria

“Noi non permetteremo piu’ che i cittadini calabresi siano gli ultimi in italia in tema di servizi sanitari con i bilanci delle aziende sanitarie tutti falliti“. Lo ha detto la ministra della Salute, Giulia Grillo, commentando la bozza di decreto “Disposizioni speciali per il rafforzamento della gestione commissariale del Servizio sanitario della Regione Calabria” che ha annunciato in seguito alla sua ultima visita a marzo, quando ha constatato la situazione di emergenza della sanita’ regionale. “La novita’ e’ che i commissari avranno il potere di fare il loro lavoro cioe’ quello di risanare i bilanci di una regione che sostanzialmente eroga i servizi sanitari peggiori d’Italia e questo non lo dico io ma i numeri” ha aggiunto, parlandone con i cronisti a margine della sua visita alla Fondazione Don Gnocchi a Milano. “E’ impossibile che cio’ accada quando in realta’ avrebbero tutti gli strumenti per andare avanti, quindi c’e’ evidentemente una volonta’ politica di affossare quella regione” ha concluso.

Valuta questo articolo