Sanità a Reggio Calabria, i Medici dell’Ospedale di Polistena rispondono al Ministro della Salute Grillo: “Non tutto quello che è stato detto in TV risponde al vero”

13 Marzo 2019 15:29

I Medici dell’ospedale di Polistena hanno inoltrato al ministro Grillo una risposta alle sue dichiarazioni rilasciate in occasione della sua visita presso il nosocomio calabrese del 6 marzo scorso, quando aveva addirittura lanciato l’ipotesi di realizzare “ospedali da campo” in Calabria per l’emergenza sanitaria. I firmatari del documento sono :

Ecco cosa scrivono:

“Si e svolta presso al Direzione Sanitaria dell’Ospedale Polistena la riunione dei Responsabili di tutte le Unità Operative Complesse del Presidio. All’ordine del giorno le pesanti affermazioni del Ministro della Salute e di certa stampa scandalistica che hanno recentemente interessato la struttura ospedaliera di Polistena e, indirettamente, anche gli operatori sanitari. Pur essendo consapevoli delle diverse problematiche esistenti all’interno della struttura ospedaliera, i Sanitari sottolineano che l’attività dell’ospedale, dettagliatamente documentata nei prospetti di performance pubblicati dall’ASP, dimostra che le note difficoltà tecnologiche ed organizzative della struttura ospedaliera, da anni denunciate e ad oggi ancora oggi rimaste irrisolte, non hanno impedito ai Medici che vi operano di erogare prestazioni di adeguato livello clinico, anche nell’ambito dell’emergenza urgenza, e di dare risposta a gran parte dei bisogni di salute della popolazione della Piana.

In particolare i dati relativi all’attività dell’Ospedale per l’anno 2017 evidenziano in sintesi :

981 ricoveri ordinari pari a 43.419 di degenza per un importo lordo SDO di 19.985.154 € ;

912 ricoveri in regime di D.H. 1.990 giornate di degenza con un corrispettivo di 1.020,00 € ;

250 accessi in Pronto Soccorso ;

100 Interventi chirurgici complessivi.

E questo grazie all’impegno ed alla professionalità degli operatori sanitari che meriterebbero ben altra considerazione. In merito all’appello del Ministro Grillo ai medici calabresi che operano al Nord rientrare in Calabria, i Medici del P.O. di Polistena rispondono che sarebbero ben lieti di prendere il loro posto consapevoli che dallo scambio non emergerebbe alcun problema per le aziende sanitarie del Nord, sia per produttività che per qualità delle prestazioni. Restano invece forti dubbi su quanto questi Colleghi del Nord riuscirebbero a fare in strutture difficili, con molti problemi, come quella di Polistena e quanto “resisterebbero” in Calabria viste le ben note criticità.

Quanto alla folcloristica ed esilarente proposta di attivare un ospedale da campo al posto di quello di Polistena, i Medici del Presidio ribadiscono che invece di fare proclami privi di contenuti, si potrebbero spendere gli stessi soldi per risolvere definitivamente tutti i problemi dalla struttura. In conclusione i Primari del P.O. chiedono fatti reali e concreti per la risoluzione difinitiva delle criticità organizzative, organiche e strutturali che condizionano il loro operare e che impediscono di migliorare la qualità delle prestazioni erogate“.