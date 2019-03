Braccio di ferro: il campione Antonio Spadafora alla gara internazionale di Brescia

4 Marzo 2019 22:00

San Giovanni in Fiore da qualche anno ha in Antonio Spadafora un valido rappresentante nello sport del braccio di ferro, con diversi e importanti titoli già incassati. Tanto lavoro, passione e umiltà per un giovane ragazzo che si allena nel cuore della Sila

Il giovane Antonio Spadafora di San Giovanni in Fiore è appena rientrato da una competizione internazionale di braccio di ferro agonistico, chiamata Super match, la gara più difficile in Italia e probabilmente una tra le più difficili nel panorama europeo. Antonio, 25 anni, porta a casa due quarti posti, nonostante le precarie condizioni fisiche (febbrone al rientro) gareggiando con entrambe le braccia nella categoria 65kg senior; una gara davvero difficile, basti pensare che erano presenti più di 11 nazioni con atleti sparsi nelle varie categorie. Nella categoria dove ha gareggiato Spadafora c’era anche il campione del mondo della 60 kg è un altro atleta fortissimo di livello mondiale, quindi davvero un ottimo risultato quello ottenuto dal giovane campione sangiovannese. Antonio Spadafora pratica questo sport da circa quattro anni, fin ora ha ottenuto due titoli di vice campione italiano nella sua categoria di peso, vari primi posti anche in categorie superiori (70 kg – 75kg senior) in diverse gare minori. Si allena cinque volte a settimana nella palestra Fitness Point sita nella cittadina silana, qui ha creato anche un piccolo team di atleti e dove tiene pure delle lezioni a chi volesse avvicinarsi a questo nobile sport. Il segreto di Antonio Spadafora? Seguire una dieta specifica, simile a chi pratica sport di forza e, privilegiando solo cibi sani, allenarsi con costanza, essere leali, umili e impiegare tanta passione, tutte qualità che non mancano certamente al giovane Antonio, una vera promessa del braccio di ferro.

Gianluca Congi

Valuta questo articolo