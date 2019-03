Nel Governo volano gli stracci, Salvini: “la Tav va fatta”. Per Di Maio il leader della Lega è “irresponsabile”

8 Marzo 2019 09:24

Nel Governo volano gli stracci, litigio tra Salvini e Di Maio sulla Tav. Il leader della Lega: “Io irresponsabile? No, sono coerente”

Volano gli stracci nel Governo Lega-M5S sulla questione Tav. Ormai da settimane non si riesce a trovare una soluzione condivisa se continuare l’opera o bloccarla o ridiscuterla. Ieri un durissimo botta e risposta tra i due azionisti di maggioranza dell’Esecutivo Conte, Di Maio e Salvini. Alle accuse del leader dei grilli “il ministro degli Interni è un irresponsabile”, ha risposto a stretto giro il leader della Lega: “nel contratto c’è la revisione dell’opera che è giusta, si possono tagliare spese, strutture, è giusto chiedere più contributi all’Europa e alla Francia. Non si può fermarla e conto che il buon senso prevalga”. “Io irresponsabile? No, sono coerente”, conclude.

