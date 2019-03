Salmo in concerto: tra le date del tour c’è anche Catania

12 Marzo 2019 16:41

C’è Catania tra le date del tour estivo di Salmo. Il 6 settembre il “Playlist Summer Tour” sarà a Villa Bellini

Dopo aver dato il via alla sua prima tournée interamente sold out nei palazzetti italiani, Salmo aggiunge nuove date estive al “Playlist Summer Tour”.

L’artista, infatti, si prepara a stupire il pubblico dei più importanti festival estivi italiani e annuncia oggi la sua partecipazione a Locarno presso il Connection Festival, Legnano al Rugby Sound, passando poi per il Noisy Naples Fest di Napoli, la Summer Arena di Catanzaro, lo Zoo Music Fest di Pescara, l’Arena Pyrex di Santa Cesarea Terme (LE), il Red Valley Festival ad Arbatax (NU), per terminare con un incredibile show a Catania, presso Villa Bellini.

Con un sound potente e performance impeccabili, Salmo ha aperto i live nei palazzetti italiani con due epici sold out a dicembre nei palazzetti di Vigevano, Roma e Milano, dove, davanti a migliaia di persone, ha presentato il suo nuovo album “Playlist” accompagnato da molti ospiti fra cui Coez, Gemitaiz, Lazza e Nitro.

Dopo il successo del cortometraggio di “Lunedì” con la partecipazione straordinaria di Alessandro Borghi, oltre 2 milioni di views su Youtube in una settimana e al #1 in Music Video Trending Chart, da venerdì 15 marzo in radio Cabriolet, il nuovo singolo di Salmo feat. Sfera Ebbasta certificato disco di platino.

Lo scorso settembre è uscito “90MIN”, singolo certificato doppio disco di platino, che ha anticipato l’album “PLAYLIST”, uscito il 9 novembre 2018. Il singolo ha dominato le classifiche sin dalla sua uscita registrando numeri da record: #1 della classifica FIMI/GfK, #1 della classifica Top 50 di Spotify, #1 della Top 100 e della Hip Hop/Rap di Apple Music, #1 della classifica singoli e della Hip Hop/Rap di iTunes, più di 1 milione di stream in 24 ore (debutto più alto di sempre in Italia per un brano solista), oltre 40,6 milioni di stream ad oggi, debutto direttamente nella Top 100 Globale di Spotify il giorno della sua pubblicazione.

Nella sua carriera Salmo ha collezionato in totale, tra album e singoli, 23 dischi di platino e 21 dischi d’oro, raggiungendo oltre 343 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Dopo aver infranto tutti i record su Spotify sia con il singolo “90 MIN” sia con l’album “Playlist” in testa alle classifiche FIMI-GfK, è anche il primo artista italiano a lanciare in esclusiva su Netflix un video musicale e ad avere un canale dedicato sul celebre sito hard “Pornhub” dove, con un’operazione di marketing fuori dagli schemi, ha lanciato il nuovo album.

“Playlist”, già certificato Triplo Disco di Platino, ha registrato su Spotify (Italia) il maggior numero di stream in 24h (9.956.884) nel giorno dell’uscita e il maggior numero di stream in una settimana (43.882.595). Inoltre, è la prima volta che un artista italiano si colloca nella Global Chart di Spotify con 8 brani. Nelle classifiche FIMI-Gfk, “Playlist” è entrato direttamente al 1° posto degli album più venduti e ha conquistato totalmente il podio dei singoli più venduti. Tutti i 13 brani dell’album sono stati nelle prime 16 posizioni della classifica.

Il disco è stato interamente registrato nel Red Bull Music Studio: uno studio di registrazione mobile, d’avanguardia e di altissimo livello. Red Bull Music Studio ha ospitato già oltre 50 artisti, ma è la prima volta che, sfruttando la sua particolarità unica, ovvero il fatto di essere trasportabile ovunque, è stato portato quest’estate a casa di Salmo, e posizionato nel suo giardino di Olbia (con annessa rottura di muretto per farcelo entrare e ricostruzione dello stesso a registrazione finita) per due mesi.

Salmo è un pioniere della musica che, inserendosi nella scena rap, è stato in grado di cambiarne i connotati di genere, introducendovi elementi di elettronica e rap hardcore come ancora non si era mai visto in Italia. Biglietti disponibili su Ticketone.it da giovedì 14 marzo 2019 alle ore 11:00 e su TicketOne e presso le altre prevendite autorizzate da domenica 17 marzo 2019 alle ore 11:00.





