Reggio Calabria, Alessandro Baricco a Rosarno per presentare il suo ultimo saggio “The Game”

18 Marzo 2019 20:48

Reggio Calabria: Alessandro Baricco, il noto scrittore, saggista, fondatore della Scuola Holden di Torino, autore di “Novecento”, “Castelli di rabbia”, “Oceano Mare”, “I barbari” e di tanti altri libri, sarà a Rosarno per presentare il suo ultimo saggio “The Game”

Alessandro Baricco, il noto scrittore, saggista, fondatore della Scuola Holden di Torino, autore di “Novecento”, “Castelli di rabbia”, “Oceano Mare”, “I barbari” e di tanti altri libri, sarà a Rosarno per presentare il suo ultimo saggio “The Game”, edizioni Einaudi. A FaRo Live libri a dialogare con lui di rivoluzione digitale e futuro ci sarà Nunzio Belcaro della libreria Ubik di Catanzaro. FaRo Fabbrica dei Saperi a Rosarno è un progetto di Kiwi Società Cooperativa per il recupero della biblioteca comunale di Rosarno trasformata in una nuova piazza cittadina, un luogo in cui incontrarsi, giocare, leggere, riposarsi e dedicarsi a differenti attività. Sul modello delle “piazze del sapere”, FaRo è un luogo di fruizione e produzione culturale, con un’offerta di servizi per tutta la cittadinanza. La realizzazione di FaRo è stata resa possibile dalla vittoria del bando Culturability#4, della Fondazione Unipolis, che ha messo a disposizione il finanziamento per avviare il progetto. Grazie alla partnership istituzionale con il Comune di Rosarno, Lega Coop Calabria, Mueso e Parco Archeologico di Medma ed alla collaborazione con altre realtà locali, il progetto intende avviare nuove strategie condivise di promozione del territorio e processi inclusivi di produzione culturale. FaRo è idealmente la prosecuzione del lavoro di scrittura comunitaria di Kiwi, deliziosa guida di Rosarno: il libro in cui la città si è raccontata ed ora è diventato uno spazio fisico dove continuare a raccogliere storie e coltivare esperienze di crescita e formazione. E questo spazio, il 21 marzo,data di inizio della primavera e giornata mondiale della poesia, sarà magicamente condiviso con Alessandro Baricco.

