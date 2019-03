“Nelle tende andateci voi” a Rosarno scritte offensive contro Salvini e il Prefetto: indagini in corso, dura condanna del sindaco Idà

9 Marzo 2019 18:07

Scritte offensive contro Salvini e il Prefetto a Rosarno, il sindaco: “deprecabili manifestazioni di protesta”

“Non dimentichiamo, no alle espulsioni Prefetto e Salvini: nelle tende andateci voi (me…)” e “Case per tutti“. Dura condanna del sindaco di Rosarno agli autori delle scritte contro Salvini e il Prefetto apparse oggi sui muri delle palazzine destinate ad accogliere i migranti. Nella recinzione esterna all’area sono state inoltre affisse delle gigantografie dei volti dei tre migranti vittime dei recenti incendi esplosi nella baraccopoli di San Ferdinando. Sull’episodio indaga la polizia.

“Esprimo ferma e netta condanna per il gravissimo gesto di questa mattina- dichiara il sindaco di Rosarno, Idà- è chiaro che si tratta di un disegno molto più ampio ed articolato che mira ad attaccare gli organi centrali e periferici dello Stato, alimentando un clima di tensione, che in questo momento, certamente non giova a nessuno. In qualità di rappresentante della Stato nella mia comunità deploro con fermezza l’atteggiamento provocatorio ed intimidatorio perpetrato in una area di cantiere in cui stanno per essere completati degli immobili di edilizia sociale. Attendiamo fiduciosi che gli organi inquirenti facciano luce sull’accaduto e assicuriamo massima collaborazione affinché simili deprecabili manifestazioni di protesta non abbiano più a verificarsi“.

Valuta questo articolo