Scritte contro Prefetto e Salvini a Rosarno, Flai Cgil: “Serve abbassare i toni”

9 Marzo 2019 20:47

Flai Cgil sulla scritte apparse oggi a Rosarno: “E’ l’ora di incominciare ad abbassare i toni un poco tutti e di iniziare a lavorare assieme in maniera piu’ dinamica e coesa”

“Riguardo le scritte vergognose, infamanti ed ingiuriose apparse sui muri di Rosarno nei confronti di sua eccellenza il Prefetto e del sindaco Ida’, non appartengono certo ad una societa’ civile e ovvio non pensate dalla comunita’ africana! Gli africani in questa storia sono solo vittime come del resto purtroppo lo sono sempre stati. Come Flai Cgil penso che anche tra persone che non hanno vedute di egual modo ci debba essere “rispetto” ossia quell’atteggiamento etico, morale che favorisce la crescita e le relazioni umane, interpersonali. Credere che si possa cambiare e raggiungere traguardi con offese che vanno oltre ogni logica, si cade inevitabilmente nell’errore! Ripeto, una scelta, una opinione puo’ essere anche opinabile, non la si puo’ condividere, ma va rispettata! Per il rilascio delle case per il superamento delle tende (che tra l’altro la prefettura e’ molto disponibile viste le ultime dichiarazioni) non servono offese ma solamente battaglie, battaglie vere, quelle condotte con onesta’, civilta’ e confronto aperto. Solo cosi’ secondo noi Flai Cgil e Cgil tutta, si riusciranno a raggiungere traguardi importanti! E’ l’ora forse di incominciare ad abbassare i toni un poco tutti e di iniziare a lavorare assieme in maniera piu’ dinamica e coesa. Rinnovo la mia solidarieta’ al sindaco e al Prefetto; quando succedono cose di questo tipo toccano un po’ tutti non solo ai due esponenti vilmente presi di mira. La Flai ripudia ogni onta ed insulto perpetrato nei confronti di chiunque! L’offesa non appartiene alla nostra cultura di sindacato! Da noi, i valori prima di ogni cosa“- è quanto dichiara Rocco Borgese, segretario generale di Flai Cgil Gioia Tauro-Reggio Calabria.

Valuta questo articolo