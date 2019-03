Le Ricette di StrettoWeb: ciambella alle noci, morbidezza e croccantezza in un solo dolce

1 Marzo 2019 12:35

La ciambella alle noci è un dolce autunnale ma ideale tutto l’anno: la glassa croccante lo rende davvero unico

La ciambella alle noci è in assoluto la mia ciambella preferita. Impasto morbido e glassa croccante danno vita ad un abbinamento irresistibile. Come irresistibile è il profumo che si propaga per casa quando la ciambella è in forno! Ecco cosa serve per prepararla:

Per l’impasto: 300 di farina, 120 di burro, 150 di zucchero di canna , 2 cucchiaini di lievito, scorza di arancia grattugiata, vanillina, 3 uova grosse , 150 ml di latte, un pizzico di sale.

Per la guarnizione: 100 grammi di zucchero di canna, 50 grammi di farina, 4 cucchiai di burro, 70 grammi di noci spezzettate grossolanamente.

Procedimento: montare gli albumi a neve con un pizzico di sale e mettere da parte. Sbattere il burro, ammorbidito a temperatura ambiente, con lo zucchero e aggiungere i tuorli uno alla volta. Unire la scorza d’arancia e la vanillina. Aggiungere la farina e il latte alternandoli e infine il lievito per dolci. A questo punto unire gli albumi montati avendo cura di mescolare dall’alto verso il basso senza farli smontare. Versare in una forma per ciambella, imburrata e infarinata, metà dell’impasto e aggiungere un terzo della guarnizione, preparata mescolando gli ingredienti indicati fino ad ottenere una sorta di ‘sassolini’. Coprire con il resto dell’impasto e aggiungere il resto della guarnizione coprendo tutta la ciambella. Cuocere per 50-60 minuti a 180 gradi.

