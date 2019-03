Reggio Calabria: avviati i lavori di realizzazione della rete di illuminazione pubblica in via Leonardo da Vinci a Taurianova

7 Marzo 2019 15:01

Reggio Calabria: via ai lavori di realizzazione della rete di illuminazione pubblica in via Leonardo da Vinci (lottizzazione Deodato) nella comunità di Amato a Taurianova

Via ai lavori di realizzazione della rete di illuminazione pubblica in via Leonardo da Vinci (lottizzazione Deodato) nella comunità di Amato. Nel quartiere della frazione del Comune di Taurianova, dopo oltre vent’anni di attesa, sono stati avviati i lavori che rientrano nell’ambito degli interventi di riqualificazione energetica del progetto di “Efficientamento energetico, adeguamento tecnologico e messa a norma della rete di illuminazione pubblica”. Il progetto, in corso di realizzazione su tutto il territorio comunale, è stato finanziato dalla Regione Calabria, nell’ambito della Prima Linea dell’avviso per il finanziamento di interventi di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica. Gli interventi di riqualificazione energetica in oggetto hanno come finalità prevalente l’ingegnerizzazione del sistema e la riduzione di consumi di energia, insieme alla messa in sicurezza dell’intero sistema di illuminazione pubblica. Su indirizzo dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Scionti, e grazie soprattutto all’impegno del consigliere comunale Rosalba Ascone, il popoloso quartiere di Amato sarà finalmente dotato del sistema di illuminazione. “Grazie al lavoro dell’Amministrazione comunale e degli Uffici comunali – afferma il sindaco Scionti – siamo in grado oggi di dare una risposta concreta e una soluzione ai disagi vissuti da circa venti famiglie della comunità di Amato». «Questo obiettivo – sottolinea il primo cittadino – era tra gli impegni condivisi con il consigliere Ascone, fin dal nostro insediamento, siamo pertanto particolarmente contenti oggi di aver posto fine a una grave situazione di disservizio dell’Ente”.

Valuta questo articolo