Calabria: tutto esaurito per la sesta edizione di Restart Tropea

16 Marzo 2019 19:21

Calabria, boom di partecipazione alla sesta edizione di Hospitality Restart Tropea

Sono state 234 le presenze della VI Edizione di Hospitality Rest@rt Tropea. L’edizione 2019 si conferma come la più partecipata di sempre. Ormai è diventato un appuntamento decisivo su cosa accade nel mondo del turismo e principalmente al connubio turismo e tecnologia. “È stata una giornata molto intensa sui temi Travel & Innovazione, Distribuzione del Prodotto Turistico, Presenza on line e Revenue Management. Non posso che essere soddisfatto nel vedere i molti operatori provenienti da tutta la Calabria assistere con grande interesse agli interventi di speaker professionisti che rappresentano aziende leader nell’industria del turismo. La mia più grande soddisfazione sta nel sapere che abbiamo riempito gli addetti ai lavori presenti di idee e di tanti spunti interessanti da spendere subito nella propria attività.” Queste le parole di Massimo Vasinton Presidente dell’Asalt – Associazione Albergatori Tropea.

