2 Marzo 2019 09:04

La Regione Sicilia aderisce all’iniziativa “M’illumino di meno”, luci spente nei musei siciliani

Anche la Regione Siciliana ha aderito alla campagna ‘M’illumino di meno’, l’iniziativa ideata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio2 per sensibilizzare i cittadini a un tema importante quale il risparmio energetico. Hanno aderito al progetto anche musei e aree archeologiche dell’Isola: il Teatro Antico e l’Anfiteatro romano di Catania, il Teatro e il Tempio di Segesta, il Museo di Messina, Palazzo Riso a Palermo, il Paolo Orsi di Siracusa, il Parco archeologico di Naxos. “Lo spegnimento per 3 minuti delle luci di abitazioni, uffici, aziende pubbliche e private, comporterebbe, nella sola Sicilia, un risparmio di circa 12,3 megawattora di energia elettrica – si legge in una nota di Palazzo d’Orleans -. In termini di benefici ambientali significherebbe risparmiare, ed evitare di bruciare, l’equivalente di circa 2,3 tonnellate di petrolio ed evitare di immettere nell’atmosfera circa 5,7 tonnellate di anidride carbonica: praticamente il consumo di una raffineria per un anno o quello di sessanta aerei in volo”.

