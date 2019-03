Regione Calabria: Morrone e Pasqua aderiscono al gruppo dei “Moderati”

28 Marzo 2019 14:26

Neri, Scalzo e Sergio “commentano positivamente” l’adesione di Morrone e Pasqua al gruppo consiliare Moderati per la Calabria

Con una nota stampa i consiglieri Neri, Scalzo e Sergio “commentano positivamente” l’adesione di Morrone e Pasqua al gruppo consiliare ‘Moderati per la Calabria’: “Con il loro ingresso, potranno certamente offrire un apporto importante e qualificato alla nostra azione politica. Il nostro, è un contenitore politico creato un anno fa, e l’obiettivo che ci poniamo assieme ai colleghi Morrone e Pasqua – continuano Neri, Scalzo e Sergio – è quello di aprire una nuova stagione, nella quale sia protagonista un nuovo metodo di lavoro, più partecipato ed inclusivo fondato sulla condivisione e sulla collegialità delle scelte, per affrontare al meglio le sfide alle quali il nostro mandato di rappresentanza, ci chiama. Lavoreremo per questo sin da subito per creare un’offerta politica valida e aggregante che possa servire alla Calabria e ai calabresi”.

Valuta questo articolo