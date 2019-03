Regionali Basilicata: vince il Centro/Destra, Centro/Sinistra sconfitto dopo 24 anni. Salvini esulta: “Si cambia l’Europa”. Movimento 5 Stelle in calo ma resta il primo partito

25 Marzo 2019 10:35

Regionali Basilicata: Vito Bardi del Centro/Destra è ormai certo della vittoria. Il Centro/Sinistra esce sconfitto dopo 24 anni, il Movimento 5 Stelle, in calo, è il primo partito della regione

Il candidato governatore della Basilicata per il Centro/Destra, Vito Bardi, ormai certo della vittoria, è in testa con il 42,25%, secondo i risultati provvisori ufficiali. Seguono Carlo Trerotola del Centro/Sinistra al 32,86%, Antonio Mattia del Movimento 5 Stelle con il 20,6% e Valerio Tramutoli di “Basilicata possibile” al 4,29%. M5S primo partito con il 20,53% (ma in calo rispetto alle politiche di marzo 2018, era al 44%), seguito dalla Lega con il 18,82%. Forza Italia è al 9,1%, Fdi al 5,95%, il Pd all’8,19%. L’area di Centro/Sinistra esce sconfitta in Basilicata dopo 24 anni. “Grazie! La Lega in un anno triplica i voti, vittoria anche in Basilicata! 7 a 0, saluti alla sinistra e ora si cambia l’Europa”, scrive sui social il Ministro degli Interni, Matteo Salvini.

