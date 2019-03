Regionali Basilicata: nuova vittoria del Centro/Destra, Centro/Sinistra staccato. In netto calo il Movimento 5 Stelle

25 Marzo 2019 00:31

Il Centro/Destra trionfa nelle elezioni regionali anche in Basilicata: secondo i primi dati la coalizione si confermerebbe vincente come già accaduto in Molise, Abruzzo e Sardegna

Regionali Basilicata- Il Centro/Destra trionfa nelle elezioni anche in Basilicata: secondo i primi dati la coalizione si confermerebbe vincente come già accaduto in Molise, Abruzzo e Sardegna. “Se ha vinto Bardi mi congratulo con lui”: così Carlo Trerotola, candidato del Centro/Sinistra, ha risposto ai giornalisti che, a Potenza, gli dicevano che i dati tendenziali danno per vincitore delle regionali in Basilicata il suo rivale. “Non so che altro dire – ha aggiunto Trerotola – è stata una bella esperienza”. In calo il M5S che si attesta intorno al 20% (alle politiche del 4 marzo dello scorso anno prese in regione il 44%).

DATI:

Secondo una proiezione del Consorzio Opinio Italia il candidato del centrodestra Vito Bardi è al 41,6%, il candidato del centrosinistra Carlo Trerotola è al 33,2%, il candidato M5S Antonio Mattia è al 20,2% e Valerio Tramutoli (Basilicata possibile) è al 5%.

Valuta questo articolo