28 Marzo 2019 17:44

Reggio Calabria: la ZES è operativa, insediato il Comitato di indirizzo. Irto: “per l’economia calabrese la giornata di oggi può segnare l’inizio di una fase nuova, utile a ridare slancio al tessuto produttivo della nostra regione”

“L’insediamento del Comitato di indirizzo della zona economica speciale di Gioia Tauro costituisce uno snodo fondamentale per la piena e concreta operatività della Zes. Per l’economia calabrese la giornata di oggi può segnare l’inizio di una fase nuova, utile a ridare slancio al tessuto produttivo della nostra regione”. Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto, che prosegue: “La Calabria, gli imprenditori e le parti sociali guardano con fiducia alle opportunità legate agli strumenti della semplificazione amministrativa e degli sgravi fiscali previsti dalla Zes, indispensabili per attrarre investimenti nel contesto macroeconomico globale. Il percorso è ancora lungo e non mancano le criticità ma occorre insistere su questa strada. Nell’ambito delle sue prerogative, il Consiglio regionale – conclude Irto – sarà di supporto al Comitato di indirizzo per favorire il dispiegarsi delle potenzialità della Zes, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo economico e l’occupazione”.

