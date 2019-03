16 Marzo 2019 12:30

Reggio Calabria: il Viminale mette a disposizione 350 mila euro per la gestione della fase post-sgombero della Tendopoli di San Ferdinando

Per la fase post-sgombero della tendopoli di San Ferdinando sono stati messi a disposizione 350 mila euro: è quanto deciso, infatti, dal Viminale. Il finanziamento servirà per ripristinare il decoro urbano e garantire idonee condizioni di vivibilità sul territorio. Per Matteo Salvini “è un altro segnale di attenzione concreta per la comunità di San Ferdinando. Lo sgombero della baraccopoli di immigrati era atteso da anni e ribadisco la soddisfazione per essere passati dalle parole ai fatti”.

